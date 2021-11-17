Irak: Iraklı göçmen Belarus’tan geri dönmek istiyor

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırından ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen göçmenlerin sayısının 325’i aştığı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, göçmen krizinin yaşandığı Belarus’tan Irak’a dönmek isteyen göçmenlerin sayısının 325’i geçtiği duyuruldu. Geri dönüş için ilk uçuşun yarın Belarus’un başkenti Minsk’ten Erbil ve Bağdat’a yapılacağı kaydedildi.

Iraklı göçmenlerin tahliyesi için ilgili makamlarla koordine içerisinde olunduğu ve Belarus’taki diplomatik kanalların çalıştığı vurgulandı.

“IRAKLILAR, SİYASİ ÇEKİŞMENİN KURBANI”

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Iraklıların Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı oldukları ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları ifade edildi.

Irak hükümetinin, vatandaşlarının insan tacirlerinin tuzağına düşmelerini engellemek için Belarus’a uçak seferlerini durdurduğu belirtilerek söz konusu göçmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için AB ve tüm insani örgütlerle iş birliği yapılması gerektiği kaydedildi.

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