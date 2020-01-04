Irak, topraklarında ABD’li askerlerin çalışmalarını kısıtladı

Sputnik’e açıklama yapan Halef, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Bağdat yönetiminin ABD’li askerlerin Irak topraklarındaki faaliyetlerini kısıtlama kararı aldığını söyledi.

Halef, “Onlar (ABD’li askerler) ancak Irak tarafının rızası ile hareket edebilirler, ancak sırtımıza vurulan böyle bir darbeden sonra elbette ki çalışmalarını kısıtlayacağız” diye konuştu.

Öldürülen İranlı generalin ve kendisine refakat eden kişilerin hareket ettiği güzergâh ile ilgili bilgilere sahip olabilecek herkes ile ilgili soruşturma yürütüldüğüne dikkat çeken Halef, “Soruşturma sürüyor. Soruşturma işlemleri, (Bağdat) havalimanı içinde herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesi kapsayacak” ifadelerini kullandı.

NATO’nun Irak eğitim misyonunu askıya almasını da değerlendiren yetkili, Irak’ın bu alanda kendi imkânları olduğunun altını çizdi: “Irak bu vazifenin de, kendi topraklarını koruma görevinin de üstesinden gelebilir. Tabii ki koalisyon güçleri havadan destek veriyordu, ancak geri kalanını Iraklı askerler yapıyordu.”

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, evvelki gece Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.