Irak, Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübelerinden faydalanmaya hazır

BAĞDAT (AA) – Irak Elektrik Bakanı Casim Mehdi Hantuş, elektrik üretimi, dağıtımı ve nakli konularında Türk şirketleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, kısa süre önce göreve başlayan Irak'ın yeni Elektrik Bakanı Hantuş'u başkent Bağdat'taki bakanlık binasında ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliği konuları ele alındı.

Hantuş, Türk Büyükelçi Yıldız'a, elektrik üretimi, dağıtımı ve nakli konularında Türk şirketleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Görüşme sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin enerjide sağladığı kaynak çeşitliliği sonucu enerji-arzı güvenliğinde örnek uygulamalar geliştirdiğini belitti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak ile sadece enerji alışverişimizi artırmayı değil aynı zamanda çeşitlilik ve arz güvenliği dengesindeki tecrübelerimizi de paylaşmayı istiyoruz. Görüşmede, iki ülke arasındaki elektrik nakil hattında eksikliklerin giderilmesinin önemine işaret ederek, bu konuda çalışamaya hazır olduğumuzu belirttim."

Irak'ta altyapıdaki tahribat nedeniyle özellikle yaz aylarında günde 12 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Iraklılar, 2003 sonrası yönetime gelen iktidarların hiçbirinin çözüm bulmadığı bu sorunu mahalle jeneratörlerleriyle gidermeye çalışıyor.