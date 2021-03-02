Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 30, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 30 kişi vefat etti, 4 bin 690 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 517 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 458'e, vaka sayısının da 703 bin 778'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 643 bin 156'ya ulaştı.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 721 kişinin enfekte olduğu, 1666 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1253'e, vaka sayısının 396 bin 711'e, iyileşenlerin sayısının ise 383 bin 998'e çıktığı bildirildi.