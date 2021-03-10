Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Fas'ta 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 846 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 135 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 645'e, vaka sayısı 740 bin 472'ye, iyileşenlerin sayısı 671 bin 288'e yükseldi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 10 kişi daha vefat etti, 453 yeni vaka tespit edildi, 530 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 705'e, vaka sayısı 487 bin 286'ya, iyileşenlerin sayısı da 473 bin 738'e ulaştı.