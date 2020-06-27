Irak’ın kuzeyinden acı haber… 27 Haziran 2020 Çalar Saat Hafta Sonu





MSB: Teröristlerle girilen çatışmada bir askerimiz şehit olmuştur… 27 Haziran 2020 Çalar Saat Hafta Sonu ekstra videoları yayında hemen izle! Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler Çalar Saat Hafta Sonun'da! Hafta içi meydana gelen tüm olayları özetleyen ve canlı bağlantılarla süslenen "Çalar Saat Hafta Sonu" Her Cumartesi ve Pazar 08.30'da FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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