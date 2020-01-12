Iraklı milletvekilleri: Rusya ile S-400 alımını müzakere ediyoruz

ABD’nin Bağdat’ta İranlı komutan ile Haşdi Şabi komutanına suikast düzenlemesi karşısında Irak meclisinin ABD güçlerini gönderme yönünde karar almasının ardından Washington-Bağdat gerilimi tırmanırken, Irak’ta bazı yüzler Rusya’ya çevrildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Iraklı milletvekillerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almanın imkânlarını araştıran Irak hükümeti, Rus tarafıyla bu konuda görüşmeler yürütüyor.

Haberde, Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Kerim Alevi’nin açıklamalarına yer verildi.

“Rusya ile S-400 füze sistemlerini görüşüyoruz, ancak henüz sözleşme imzalamadık” diyen Alevi ekledi:

“Amerikalıların gerekli silahları almamıza yardım etmemekle bizi birçok kez hayal kırıklığına uğratmış olması bağlamında bu füzeleri almamız gerekiyor.”

Bir Iraklı yetkilinin üç ay önce S-400’lerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya’yı ziyaret ettiğini aktaran Alevi, ancak Irak’taki protestoların 30 Kasım 2019’da Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını sunmasına yol açtığı siyasi kriz nedeniyle müzakerelerin ertelendiğini belirtti.

Abdulmehdi, şu anda başbakanlık görevini vekâleten yürütüyor.

Ancak vekiller, ABD’ askerlerinin ülkeyi terk etme olasılığı nedeniyle Bağdat’ta S-400 görüşmelerine yeniden yoğunlaşmaya karar verildiğini söyledi.

Habere göre ISavunma Bakanlığı temsilcilerinden, ‘Rusya ile hava savunma sistemlerinin alımını görüşmelerine geçilmesi’ talep edldi.

Komisyon üyelerinden Abdulhalık el Azzavi “Başbakana istediği herhangi bir ülkeden hava savunma sistemleri satın alma, bunun için para harcama yetkisi verdik” dedi.

Azzavi, sistemlerin ‘Rusya’dan veya başka herhangi bir ülkeden’ satın alınabileceğini sözlerine ekledi.

Rus yetkililerin daha önce Irak’a bu hava savunma sistemlerini satın almasını önermiş olduğunu aktaran WSJ, S-400’lerin satın alınması durumunda ise Washington’un Bağdat’a yaptırım uygulayabileceğine dikkat çekti.

WSJ, Irak Savunma Bakanlığı yetkililerinin yazıdaki iddialarla ilgili yorum yapmadıklarını ifade etti.