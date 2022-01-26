Iraklılardan gazı kesen İran’a boykot çağrısı

İran’ın olağanüstü soğuk geçen kış nedeni ile ulusal doğalgaz kullanımının rekor seviyeye ulaşması sonrası doğalgaz ihracatında kesintiye gitmesine tepkiler artıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Türkiye’de yaşanan doğalgaz kesintisinin benzerini Iraklılar da yaşıyor. Ciddi bir doğalgaz ve elektrik yoksunluğu yaşayan Iraklılar, sosyal medyadan İran mallarına karşı boykot çağrısı yaptı. Irak Enerji Bakanlığı, İran’dan doğalgaz sevkiyatının günlük 50 milyon metreküpten 8 milyon metreküpe düştüğünü açıklamıştı. Ulusal İran Gaz Şirketi’ne göre Irak’ın İran’a ödenmemiş 5 milyar dolarlık doğalgaz borcu bulunuyor. Irak ödemeyi ABD yaptırımları nedeniyle yapamadığını belirtiyor.