Irak'ta 3 göstericinin ölümünün ardından Zikar Valisi istifa etti

BAĞDAT (AA) – Irak'ın Zikar vilayetinde 3 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili'nin istifa ettiği, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin vilayete yeni vali atadığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansına göre, Zikar'da 5 gündür devam eden gösterilerde eylemciler tarafından koltuğunu bırakması istenen Vali Waili istifa etti.
Başbakan Kazımi, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi yeni Zikar Valisi olarak atadı.
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Vali Waili'nin istifası talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.