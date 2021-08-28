Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Yazan:
Alaturka Online
-

Irak’ın güneyindeki Basra vilayetindeki ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Yayınlanma: 09:41 – 28 Ağustos 2021

Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak basınının ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Basra vilayetine bağlı ve Kuveyt sınırında yer alan Savfan kentindeki Cirişan Sınır Kapısı yakınlarında yer alan ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda atılan 3 roketten 2’sinin ABD askeri üssünün yakınına, 1 roketin ise Kuveyt topraklarına düştüğü aktarıldı. Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

'İkinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz' diyen Pentagon: Taliban binlerce IŞİD'liyi serbest bıraktı İlginizi Çekebilir ‘İkinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz’ diyen Pentagon: Taliban binlerce IŞİD’liyi serbest bıraktı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?