Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye SİHA saldırısı

Yazan:
Alaturka Online
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Irak’ta Uluslararası Erbil Havalimanı’na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Yayınlanma: 10:51 – 12 Eylül 2021

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye SİHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı terörle mücadele güçleri tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Uluslararası Erbil Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonucu herhangi bir hasar meydana gelmediği ve uçuşların 2 sonra yeniden devam etmeye başladığı belirtildi.

Uluslararası Erbil Havalimanı daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı.

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