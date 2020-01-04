Irak’ta ABD’nin diplomatik ve askeri temsilcilikleri hedef alındı: Büyükelçilik binasına ve askeri üsse füzeli saldırı

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

​BBC muhabiri Nafiseh Kohnavard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin füze saldırısına hedef olduğunu bildirdi. Sky News Arabia ise, Yeşil Bölge’ye bir füzenin isabet ettiğini ve büyükeçiliğe giden yolun bu nedenle girişlere kapatıldığını söyledi. Reuters da görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Bağdat’ta iki patlama duyulduğunu ancak sebebinin henüz belli olmadığını belirtti.

​Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semalarında ABD helikopterleri görüldü.

​Irak’taki en büyük askeri üsse füzeli saldırı

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü’ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.