Irak’ta Amerikan Askerlerinin Bulunduğu Üsse Saldırı

Bir Amerikan askeri yetkilisi Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üsse roket saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda koalisyon üyesi 3 kişiyle 2 Irak askerinin yaralandığı belirtildi.
Koalisyon sözcüsü en az 25 roketin üsse fırlatıldığını kaydetti. Irak medyasına göre ise 33 roket fırlatıldı, 23’ü patlamadı.
Saldırının gün ortasında gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.
Bağdat’ın kuzeyindeki Taji Kampı’na Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk saldırıda 2 Amerikalı ile 1 İngiliz hayatlarını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Yaralıların hangi ülke vatandaşları olduğu açıklanmamıştı.
Amerika Çarşamba günkü saldırının ardından İran destekli Hizbullah Tugayları’na yönelik hava operasyonları düzenlemişti.
Operasyonun çoğunlukla örgütün silah depolarını hedef aldığı belirtilmişti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Amerikalılar’ın yaşamlarını yitirdiği saldırının ardından Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, bütün seçenekler masada ifadesini kullanmıştı.