Irak’ta bilanço artıyor: 536 ölü!

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Ali Beyati tarafından yapılan açıklamada, komiserliğin protestoların başladığı günden bu yana can kayıplarıyla ilgili verdiği bütün rakamların bazı kimselerin aksine gerçek sayılar olduğunu vurguladı.

Beyati, Ekim 2019’dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde toplam 536 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

2 BİN 713 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybedenlerin arasında 17 güvenlik gücü mensubunun olduğunu aktaran Beyati, yaralıların da 3 bin 519’unun güvenlik güçlerinden olduğunu kaydetti. Bugüne kadar toplam 2 bin 713 kişinin gözaltına alındığını duyuran Beyati, kaçırılan 72 kişinin 22’sinin serbest bırakıldığını belirtti.

Beyati, yaşanan 49 suikast girişiminde 13 kişinin yaralandığını, 14 kişinin yara almadan kurutulduğunu ve diğerlerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak’a Yardım Misyonu (UNAMI) ise Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda 467 göstericinin yaşamını yitirdiğini, 9 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. (İHA)

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