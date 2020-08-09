Irak'ta bir gazetecinin silahlı kişilerce darbedildiği iddiası

İSTANBUL (AA) – Irak'ın Süleymaniye kentinde bir gazeteci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansına bağlı kişilerce darbedildiğini ileri sürdü, Ajans ise iddiayı yalanladı.

Süleymaniye'de serbest gazeteci olarak çalışan Dana Menmi, dün kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 5 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Menmi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini darbedenlerin, Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) bağlı istihbarat servisi "Güvenlik Ajansı"ndan olduğunu savundu.

Süleymaniye Gazeteciler Sendikası da saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Dana Menmi'nin maskeli ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

IKBY Güvenlik Ajansı ise yaptığı yazılı açıklamada, kuruma yönelik bu iddia ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, kurumun Menmi'ye yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığı, faillerin bulunması için olayın tarafsız bir şekilde aydınlatılması gerektiği kaydedildi.