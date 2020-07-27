Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı

BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta temel hizmetlerin iyileştirilmesini talep eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bağdat'taki El-Karh Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gösterilerin ana üslerinden biri olan Tahrir Meydanı yakınlarındaki Et-Tayaran Meydanı'nda göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericilerin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve 13'ünün yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, Tayaran Meydanı'nda yolu açmak için göz yaşartıcı gaz bombası attığını, göstericilerin de taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdiğini dile getirdi.

Irak'ta başta elektrik olmak üzere temel hizmetlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle dün Bağdat'ta yeniden alevlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 2 kişi ölmüştü.