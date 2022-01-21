Irak’ta IŞİD saldırısı: 11 asker öldü

IŞİD’in Irak ordusunu hedef aldığı saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.
Irak’ta terör örgütü IŞİD’in Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.
Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, IŞİD’in sabah erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı El-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusunun 1. bölük karargahına bağlı tugaya silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin öldüğü aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.