Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 170 kişi enfekte oldu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 882'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 170 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 69 bin 612'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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