Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 49 artarak 11 bin 883'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 883'e, vaka sayısı ise 531 bin 769'a çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 904 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 460 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.