Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi öldü

BAĞDAT (AA) – Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 75 artarak 7 bin 732'ye ulaştı.



Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 75 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 243 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 732'ye, toplam vaka sayısının ise 273 bin 821'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 3 bin 669 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 209 bin 993 olduğunu bildirdi.