Irak'ta Yüksek Seçim Komiserliğinden “6 Haziran'da seçime hazırız” açıklaması

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, 6 Haziran 2021'i erken seçim tarihi olarak göstermesinin ardından gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Komiserliği, belirtilen tarihte seçime hazır olduklarını bildirdi.

Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Mustafa Kazımi’nin belirlediği 6 Haziran 2021 tarihindeki seçime hazırız." ifadesi kullanıldı.

Kazımi’nin dün sürpriz şekilde erken seçim tarihini açıklamasının ardından ülkede siyasi tartışmalar başladı. Irak Başbakanı'nın bu hamlesine destek verenler kadar karşı çıkan siyasi lider ve gruplar da bulunuyor.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, erken seçim için meclisin kendisini feshetmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Irak’ın ve ülke evlatlarının gösterdiği fedakarlığa saygı çerçevesinde daha erken bir seçim yapılması için, basına açık ve Başbakan ile Cumhurbaşkanı'nın da hazır bulunacağı olağanüstü oturum çağrısı yapıyorum.” dedi.

Anayasanın 64'üncü maddesini hatırlatan Halbusi, buna göre milletvekillerinin üçte birinin talebi üzerine ve salt çoğunlukla meclisin fesih kararı alabileceğini hatırlattı.

Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı, meclisin feshedilmesinin ardından en fazla 60 gün içinde seçim yapılması çağrısı yapacak.

İran’a yakın eski Başbakan Nuri el-Maliki, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmek değil, bunu sadece talep edebileceklerini aktardı.

Kazımi cephesinde sayılan Şii lider Ammar el-Hekim ile eski Başbakan Haydar el-İbadi ise erken seçim adımını desteklediklerini açıkladı.

– Nuceyfi’den şartlı destek

Sünni liderlerden Usame en-Nuceyfi başkanlığındaki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesinden yapılan açıklamada da Kazımi’nin seçim tarihini belirlemesini destekledikleri kaydedilerek, "Seçim, şeffaf ortamda yapılmalı ve halkın iradesini yansıtabilmeli." ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanı, dün yaptığı halka sesleniş konuşmasında, gelecek yıl 6 Haziran'da erken seçim yapılabileceğini duyurmuştu.