Irak'taki DEAŞ operasyonunda 11 terörist yakalandı

KERKÜK (AA) – Irak'ın Diyala kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyala kentinin Abu Sayda, Beni Saad ve Abbara kasabalarında eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda daha önce belirlenen 5 ayrı adreste toplam 11 teröristin yakalandığını ifade edildi.

Yakalananların, terör örgütü mensubu olduklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu kişilerin resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.