Irak’tan flaş Corona virüsü açıklaması!

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Corona virüsü vakası tespit edilmediğini açıkladı. Bedir, Bakanlar Kurulu kararına dayanarak bulaşıcı virüsün ülkeye girmesini önlemek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Irak Sağlık Bakanı Ala Abdulsahip Alvan başkanlığındaki heyetin Corona virüsünün ülkeye yayılmasının önlenmesi için toplantı düzenlediğini vurgulayan Bedir, havalimanları ve sınır kapılarında geniş önleyici tedbirler alındığını ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda da adımlar atılacağını bildirdi.

Çin’in Wuhan kentinde bulunan Iraklıların tahliye etmeleri için Irak Bakanlar Kurulu, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun tamamlandığını belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bedir, Çin’den tahliye edilecek vatandaşlar için tahsis edilen özel uçakta sağlık ekiplerinin de yer aldığını, tahliye edilen vatandaşların hepsinin sağlık kontrollerinden geçirileceklerini ifade etti. (İHA)

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