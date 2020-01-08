İran: ’80 Amerikalı Asker Öldürüldü’

İran devlet televizyonu, Irak’taki Amerika üslerine düzenlenen füze saldırısında en az 80 Amerika askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Saldırıda Amerika ordusuna ait helikopterler ve ekipmana da zarar verildiği öne sürüldü.

İran’ın Irak üslerine 15 füze fırlattığı bunlardan hiçbirinin füze savunma sistemleri tarafından durdurulmadığı belirtiliyor.

İran devlet televizyonunda yer alan haberde ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın bölgede 100 ayrı hedef belirlediği ve eğer Washington karşılık vermeye kalkarsa bu hedeflerin de kendilerinin ulaşabileceği noktalarda olduğu ifade edildi.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de yaptığı açıklamada “Şimdi gücümüzü anladılar ve Amerika’nın askerlerini Ortadoğu’dan çekme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.