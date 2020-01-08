İran-ABD krizi sürerken… Çok önemli bir imza: TürkAkım

Proje ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2014’te dile getirildi ve Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) Dünya Enerji Kongresi sırasında 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandı.

Toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım’dan gelecek gazın yarısı (15,75 milyar metreküp) Türkiye’de kullanılacak, diğer yarısı da (15,75 milyar metreküp) Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa’ya aktarılacak.

Türkiye’nin ortalama yıllık doğalgaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu düşünüldüğünde, TürkAkım bu tüketimin tek başına yaklaşık üçte birini karşılayabilecek.

Deniz kısmı 930 kilometre uzunluğa sahip TürkAkım’ın Türkiye’ye gaz sağlayacak TürkAkım-1 kara kısmı 70 kilometre, Türkiye’den Avrupa’ya gaz tedarik edecek TürkAkım-2 kara kısmı ise 140 kilometre.

Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı ve 210 kilometrelik toplam kara kısmı planlanan süreden önce tamamlandı.

Doğalgazın yaygınlaştırılması kapsamında 81 ilde 550 yerleşim merkezine doğalgazı ulaştıran Türkiye, enerjide merkez ülke olmak için son yıllarda çok önemli adımlar attı.

Bu adımlardan en önemlisi Eylül 2018’de devreye alınan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın (OTSP) açılışıydı.

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KISA VADELİ ALIMLAR MÜMKÜN KILINDI

Türkiye’de doğalgaz piyasasının serbestleşmesi, piyasa derinliğinin artırılması ve piyasaya daha fazla oyuncu girmesini sağlayan OTSP (bir başka deyişle doğalgaz borsası) piyasada kısa vadeli alımları da mümkün kılındı.

Son yıllarda devreye alınan LNG, FSRU ve doğalgaz depolama tesisleri, OTSP ile doğalgaz piyasasının serbestleşmesine önemli katkılar sağladı.

Doğalgaz altyapısına yönelik yapılan bu yatırımlar OTSP’nin ve doğalgaz piyasanın liberalleşmesi hareketlerini daha da anlamlı kıldı. TürkAkım’ın Türkiye’yi doğalgaz ilk alıcı konumuna getirmesi böylelikle transitten kaynaklı risklerin de ortadan kaldırılması planlanıyor. (DHA)

