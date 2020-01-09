“İran ABD’yi vurma kapasitesini göstermek istedi!” – 18 Dakika (9 Ocak 2020)





18 DAKİKA’DA, Erdoğan’ın Kadına Şiddet Yorumunu nasıl okumak gerekir? AYM’nin ‘saray soytarısı’ kararı neden önemli? Adnan Tanrıverdi’nin desteklediği ASSAM’ı kimler destekliyor? İmamoğlu ile polemiğe giren gazeteci Nagehan Alçı ve yandaş medya neyi amaçlıyor? ABD-İran gerginliğinde tarafların vermek istediği mesaj ne? Sorularının yanıtları arandı… Tele1'e destek olmak için:

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