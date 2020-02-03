İran: ‘Amerika’yla İkili Görüşme Olmayacak’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika’nın İsviçre üzerinden İran’a bir insani yardım kanalı açmasını iyi niyet göstergesi olarak kabul etmediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, “Bu küçük bir adım ve İsviçre hükümetine çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz ama bu hiçbir şekilde Amerika’nın bir iyi niyet göstergesi değil” dedi.

İsviçre ve Amerika Perşembe günü yaptıkları açıklamada İran’a gıda ve tıbbi malzeme gönderilmesini sağlayacak bir insani yardım kanalının duyurusunu yapmışlardı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de yaptığı açıklamayla İran’ın kesinlikle Amerika’yla ikili görüşmede bulunmayacağını söyledi.

Musavi, “İran, Amerika’yla herhangi bir ikili görüşme yapmıyor ve yapmayacak. Bizim politikamız bu yönde. İran yönetimi, Amerika’nın 2017 öncesi koşullara dönmesi ve tüm yaptırımları kaldırması 5+1 ülkereiyle varılan çerçevede masaya dönmeli” diyerek Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmaya atıfta bulundu.

Amerika, Başkan Donald Trump’ın kararıyla tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekildi ve İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye soktu.