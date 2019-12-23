İran Arak Nükleer Reaktörü’nün İkinci Safhasını da İşleme Sokuyor

İran, Arak nükleer reaktörünün ikinci safhasını da bugün faaliyete sokuyor. Haber, İran Mehr Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Reaktörün ikinci safhasının devreye alınması İran’ın, 2015 yılında yaptığı nükleer anlaşmaya aykırı bir girişim değil ancak ülkenin halen daha nükleer reaktörler geliştirmeye devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Nükleer anlaşmanın bir parçası olarak Arak reaktörü boşaltılmış ve betonla doldurulmuştu ancak İran, reaktörü ağır su üretiminde kullanabiliyor

Konuya ilişkin haberde reaktörün işleyişine dair paylaşılan detayda, “İlk safhada ısı reaktörden uzaklaştırılıyor, ikinci safhada ısı soğutma kulelerine ve dışarı atılıyor” denildi.

Ağır su reaktörlerde plütonyum üretimi ve nükleer başlıklarda yakıt olarak kullanılabiliyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Eşgar Zarean, İran’ın günlük 25 ton ağır su üretme kapasitesi olduğunu açıklamıştı. Ekim ayında yaptığı açıklamada Zarean, İran’ın halen günlük 20 ton ağır su ürettiğini ve bunu diğer ülkelere ihraç ettiğini söylemişti.

Amerika yönetimi Başkan Donald Trump’ın kararıyla, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildi ve İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarını yürürlüğe soktu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’se son olarak Ekim ayında yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah geliştirmediğini bunun dini inançlara da aykırı olduğunu dile getirdi.