İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırım uygulamak ABD’nin yeni yavaş şeklidir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD kendi yaşam şeklini değiştirmek yerine, dünya ile savaş şeklini değiştiriyor” dedi.
Reisi, “Yaptırım uygulamak ABD’nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. Corona virüsü salgını döneminde uygulanan ilaç yaptırımı büyük bir cinayettir” ifadesini kullandı.
Reisi açıklamalarının devamında, “İran karşıtı proje tamamen başarısız olmuştur. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya geri dönmelidir” dedi.