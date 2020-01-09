İran Devrim Muhafızları: ABD’den daha sert bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Iraki, “Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney’in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır“ açıklamasında bulundu.

Tasnim haber ajansı tarafından duyurulan bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşamki açıklamalarından sonra geldi. Trump, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında, İran’ın saldırılarında hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini vurgulamış, saldırılara karşılık yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirtmişti. Ayrıca, “İran’la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı” demişti.

‘CIA ve Mossad işbirliği’

Tasnim ayrıca Ayetullah Ali Hamaney’in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi‘nin açıklamasını da aktardı. Safevi, Kasım Süleymani‘ye düzenlenen saldırının ‘CIA ve Mossad işbirliğiyle’ gerçekleştiğini belirtti ve “Uluslararası terör istihbarat şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış bir hesap yaparak bu cinayeti gerçekleştirdiler” dedi.