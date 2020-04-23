İran Devrim Muhafızlarından Trump’a yanıt: Gemilerimizi tehdit eden ABD donanması birimlerinin hedef alınmasını emrettik

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD Başkanı Donald Trump’ın son tehdidine yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ihtilaf yaşanan Basra Körfezi’ndeki adaları ziyaret eden Selami, şöyle konuştu:

“Amerikalıları uyarıyoruz, ulusal güvenliğimizi, deniz sınırlarımızı, denizdeki çıkarlarımızı, karasularımızın güvenliğini ve denizdeki güçlerimizin güvenliğini savunmak konusunda tümüyle kararlı ve ciddiyiz. Düşmanların herhangi bir yanlış hareketi bizim kararlı, etkin ve hızlı yanıtımızla karşılaşacaktır.”

ABD’nin İran’ın geçmişte aldığı karşılıklardan ders çıkarmasını nasihat eden Selami, şöyle devam etti:

“Denizdeki askeri birimlerimize, ABD’nin terörist ordusunun donanmasından bir gemi ya da askeri birim sivil ya da savaş gemilerimizin güvenliğini tehdit ederse, düşman gemi ya da askeri birimi hedef almaları gerektiği emrini verdik.”

Basra Körfezi’ndeki yeni gerilimin gerekçesi olan ABD’nin gemilerinin İran gambotları tarafından taciz edildiği iddiasına da yanıt veren Devrim Muhafızları Genel Komutanı, amerikalıların profesyonellikten ve tehlikeli davranışlarının geçen hafta iki taraf arasında ihtilaf yaşanmasına neden olduğunu söyledi.