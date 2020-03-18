İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 10 bin mahkum için af kararı çıkarttı

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Nevruz tatili dolayısıyla İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in aralarında siyasilerin de bulunduğu 10 bin mahkum için af kararı çıkarttığını açıkladı.

“TAMAMEN SERBEST BIRAKILACAK”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Nevruz dolayısıyla mahkumlar için verdiği af kararının toplumda tehdit oluşturan suçluları kapsamadığını belirten İsmaili, “Uzman ekiplerce gerekli incelemeler başlatıldı. Dini liderin onay verdiği af kararı kapsamında yaklaşık 10 bin mahkum tamamen serbest bırakılacak” dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü ilk belirlemelere göre 10 bin mahkumun af kararı ile serbest kalacağını ifade ederek, “Söz konusu 10 bin mahkumun içerisinde siyasi tutuklular da var” diye konuştu.

İran’da daha önce korona virüsü tehdidine karşı 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakılmıştı. İHA

İLGİLİ HABER İran’dan sonra Türkiye’de de oldu! ‘Corona virüsüne iyi geliyor’ diye… İLGİLİ HABER Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, Corona virüsü oturumunda yere yıkıldı