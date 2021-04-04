İran Dışişleri Sözcüsü: Amerikalılarla Viyana’da doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın selefi Donald Trump’ın çıktığı İran’la nükleer anlaşmaya geri döneceği spekülasyonları durulmazken, anlaşmada kalan tarafların salı günü Viyana’da başlayacak görüşmelerine Washington’ın müzakereci heyeti göndereceğini duyurması, ABD ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmeler gerçekleşeceği beklentisi doğurdu. Bunun üzerine Tahran’dan nükleer anlaşma toplantısında Amerikalılarla ne doğrudan ne dolaylı görüşme yapılacağı açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak görüşmediklerine dair bir açıklama yaptı.

“Anlaşmada kalan ülkeler (4+1) ile yaptırımların kaldırılması, Amerikalıları yapması gereken eylemler ve denetleme konusundaki görüşmelerimiz tamamen teknik bir meseledir” diyen Arakçı, görüşmelerin dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in defalarca açıkladığı meseleler üzerine olacağını belirterek şu vurguyu yaptı:

“Amerikalılarla Viyana’da doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak. Bizim talebimiz ABD’nin ilk önce Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmesi, yaptırımları kaldırması ve ardından bizim denetlemelere açık olmamızdır.”

Anlaşmada kalan tarafların Amerikalıları ikna edebilmeleri durumunda kendilerinin de gerekeni yapacağını sözlerine ekleyen İran Dışişleri Sözcüsü, yaptırımların adım adım kaldırılması planını Tahran’ın kabul etmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Bize göre bir adım vardır, o da ABD’nin Trump’ın anlaşmadan çekilmesinden sonra uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmasıdır. ABD bunları kaldırdıktan sonra biz de taahhütlerimize geri döneriz.”

“Onların atmaları gereken son adımlarla bizim yapmamız gerekenler, 4+1 ülkeleriyle yaptığımız teknik görüşmeler çerçevesinde yapılmaktadır.”