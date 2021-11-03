İran duyurdu! 29 Kasım’da masaya geri dönüyorlar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran’ın Viyana müzakerelerine başkanlık eden Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde başlayacaklarını açıkladı.

Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “ABD’nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarının kaldırılması hedefiyle Viyana’daki nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık” dedi.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı.

İran’da haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.

İlginizi Çekebilir ABD ile İran arasında petrol çalma gerilimi