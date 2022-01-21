İran duyurdu: Türkiye’ye doğalgaz akışı yeniden başladı

İran, dün yaptığı açıklamayla ‘teknik arıza’ nedeniyle Türkiye’ye 10 gün süre boyunca doğalgaz akışı sağlanamayacağını duyurmuştu. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Türkiye’ye doğalgaz akışı yeniden başladı.

İran Petrol Bakanlığı’nın SHANA haber ajansında yer alan açıklamada, “Dün Türkiye tarafındaki istasyondaki bir gaz sızıntısından dolayı kesilen Türkiye’ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı” dedi.

Türkiye’deki yetkililer İran’dan gaz kesintisinin süresinin 10 günü bulabileceğini belirtmişlerdi. Reuters’ta yer alan habere göre, İran’ın Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine doğalgaz akışı dün azaltılmış, büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

BOTAŞ AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI



Botaş, İran’dan alınan gaz miktarının 17 Ocak itibarıyla üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibarıyla da sıfırlandığını duyurmuştu. Botaş’dan yapılan duyuruda “Ülkemize Gürbulak giriş noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarı’nın yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düşmüştür. İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından kuruluşumuza yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 günlük süreyle yapılamayacağı bildirilmiştir” denilmişti.

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