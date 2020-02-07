İran, Irak’taki ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yeni bilgiler yayınlayacak

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani‘nin ABD tarafından Irak‘ta öldürülmesi üzerine, Bağdat’ın 160 kilometre kadar batısında yer alan ABD’ye ait Ayn el-Esad hava üssü’ne balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Söz konusu operasyonla ilgili yaşanan son gelişmeye göre, ISNA Haber Ajansı’na konuşan Devrim Muhafız Birlikleri Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Amir Ali Hajizadeh, İran’ın Ayn el-Esad misillemesiyle ilgili olarak yeni bilgiler yayınlayacağını açıkladı.

Geçen ay gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran’a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın” ifadeleri yer almıştı.

İran tarafı, saldırıda 80 ABD’linin öldüğünü açıklarken, ABD’li yetkililer ise can kaybının yaşanmadığını, yaralanan 11 askerin tedavi altına alındığını belirtmişti.