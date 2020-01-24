“İran istihbaratı Türkiye’de bir dizi örtülü operasyon yürütüyor” – 18 Dakika (24 Ocak 2020)

Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 +10 DAKİKA’da, 24 Ocak Uğur Mumcu suikastının yıl dönümünde, “faili meçhul” cinayetleri mercek altına aldı. Türkiye’nin bu günlere gelmesinde, aydınların katledilmesinin payı irdelendi. Tele1'e destek olmak için:
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