İran Konsolosluğu önünde Mahsa Amini protestosu

İran’da Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesi İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde kadınlar tarafından protesto edildi. “Günlerdir dünyanın her yerinde biz kadınların içi yanıyor; öfkesi, isyanı, büyüyor” diyen kadınlar, “İran uzağımızda değil. Yanı başımızda… Türkiye’den İranlı kadınların sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini’nin katili İran molla rejimidir. İranlı kadınların mücadelesi hepimizin mücadelesidir” açıklamasında bulundu.

İran’da, ‘örtünme kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ahlak polisinin gözaltına aldığı kadının ölmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yüzlerce, binlerce lanet olsun İslami rejime”, “Mahsa Amini isyanımızdır” sloganları attı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

PROTESTOYA ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Protestoya, İran vatandaşlarının da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Nasibe Shamsaei isimli İranlı bir kadın, saçlarını makasla keserek tepkisini gösterdi. Kadınlar ayrıca bir başörtüsünü de ateşe verdi.

Gördükleri baskıdan dolayı ülkelerini bırakarak Türkiye’ye gelmek zorunda kalan İranlı kadınlar da, protestoda söz aldı. İranlı kadınlar Farsça kısa konuşmalar yaptı, sloganlar atıp, marş söyledi. Ayrıca, Türk kadınlarına, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“İRAN ÇOK UZAĞIMIZDA DEĞİL”

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise şu açıklamalarda bulundu:

“Günlerdir İran sokakları yanıyor. Günlerdir dünyanın her yerinde biz kadınların içi yanıyor; öfkesi, isyanı, büyüyor. Bir kadın daha ona dayatılan sınırları reddettiği için devlet şiddeti ile öldürüldü.

İran uzağımızda değil. Yanı başımızda. Bu ülkede hakkını aramaya çalışanlara sokaklar yasak, bir kişi daha eksilmemek için meydanlara çıkan kadınlara karşı polis şiddeti var. Ama şeriat propagandası, ırkçılık, nefret, söylemi büyütülüyor.

İran çok uzağımızda değil. Tarikatlar talep ediyor, İstanbul Sözleşmesi feshediliyor. Aktroller hedef gösteriyor, konserler yasaklanıyor, sanatçılar, gazeteciler tutuklanıyor.

“HEPİMİZİN MÜCADELESİ”

Türkiye’den İranlı kadınların sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini’nin katili İran molla rejimidir. Mahsa’nın katili erkek egemen sistemdir. İranlı kadınların mücadelesi hepimizin mücadelesidir.”

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