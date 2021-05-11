İran lideri Hamaney: “Siyonistler sadece güç dilinden anlar”

TAHRAN (AA) – İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor." dedi.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Tıp Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelen üniversitelerdeki öğrenci temsilcilerinin toplantısına video konferans yoluyla katılan İran lideri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde Afganistan'daki terör saldırısı ve Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarının kendisini üzdüğünü belirten Hamaney, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor. Karşı tarafı cinayetlerini durdurmaya, insaf ve hakka teslim olmaya mecbur etmeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini aktaran Hamaney, "Siyonistlerin vahşi ve zalimce cinayetlerini kınamak ve buna karşı tavır almak herkesin görevidir. Mutluluk verici olan şudur ki Filistinler ayakta ve azimli. Bunu devam ettirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak kişilerle ilgili müdahalede bulunmadığını kaydeden Hamaney, "Geçmiş dönemlerde aday olmak isteyenler, görüşümü soruyordu 'ne destekliyor ne de karşıyım' yani bu konuda bir görüşüm yok diyordum. Bu dönem bu hususu da dile getirmiyorum." diye konuştu.