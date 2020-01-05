İran Meclis Başkanı: ABD’nin Süleymani’yi öldürmesi hiçbir uluslararası kurala uymuyor

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Ali Laricani, “Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak’ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Süleymani’yi hedef almasının ‘savaş terörü’ olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani’nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

Amerikalı yetkililerin, Süleymani’nin Suriye, Lübnan ve Irak’ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, “Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Laricani ayrıca, Trump’a ABD askerlerini bölgeden çekme çağrısında bulundu.