‘‘İran Müzakerelerinde Önemli Görüş Farklılıkları Sürüyor’’

ABD ve İran arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adıyla bilinen uluslararası nükleer anlaşmaya karşılıklı olarak geri dönülmesi amacıyla yürütülen dolaylı görüşmelerde iki ülke arasında ciddi görüş farklılıklarının devam ettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir yetkili Viyana’da yürütülen görüşmelerin birden fazla tur halinde devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Henüz bu müzakerelerin sonucunun belirsiz olduğunu belirten yetkili taraflar arasındaki temel fikir ayrılıklarının ABD’nin hangi yaptırımları kaldıracağı ve İran’ın nükleer programını sınırlandırmak için hangi adımları atması gerekeceği konularında yaşandığını söyledi.

Amerikalı yetkili görüş ayrılıklarından bazılarının çok önemli konularda olduğunu sözlerine ekledi. ‘‘Bu müzakerelerden sonuç elde etmeye yaklaşmış değiliz’’ diyen yetkili, hala aşılması gereken sorunlar olmakla birlikte müzakerelerin verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ekledi.

Görüşmelerin Avrupalı tarafları da dolaylı müzakerelerin ilk iki turunda ilerleme kaydedildiğini söylemiş, ancak hala aşılması gereken büyük meseleler olduğunu kaydetmişti.

İran ile İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de çekildiği anlaşmanın yeniden hayata döndürülmesi halinde hangi adımların atılması gerektiğini kararlaştırmaya çalışıyor.

Müzakereler gelecek hafta devam edecek. ABD heyeti ise Viyana’da ayrı bir noktada bulunuyor. İran’ın Washington’la doğrudan görüşmeyi reddetmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nden arabulucular iki taraf arasında mesajlar iletiyor.

Müzakerelerde ele alınan temel sorunlar arasında Trump’ın anlaşmadan çekilmesinden bu yana uygulanan yaptırımlardan hangilerinin kaldırılacağı ve İran’ın anlaşmanın uranyum zenginleştirme kapasitesindeki ihlallerini dizginlemek için hangi adımları atması gerektiği yer alıyor.

Wall Street Journal, konuya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde Washington’un İran’ın merkez bankasına, ulusal petrol ve tanker şirketlerine ve ekonomisini ayakta tutan çelik ve aluminyum gibi temel sektörlere uygulanan terör yaptırımlarını hafifletmeye açık olduğunu bildirdi.

Uzmanlar anlaşmaya geri dönülmesi durumunda ABD’nin terör bağlantılı yaptırımların bazılarını hafifletmesinin kaçınılmaz olacağını söylüyor. Bu önlemler hafifletilmeden İran’ın petrol ihracatını yeniden başlatması imkansız olarak değerlendiriliyor.

Gazete üst düzey bir Avrupalı yetkilinin Washington’un tekstil, otomobil, nakliye ve sigortacılık gibi alanlardaki bazı yaptırımları da hafifletebileceğini söylediğini bildirdi. Ancak gazete çok sayıda yetkilinin ifadesine göre Washington’un henüz bu konuyla ilgili bir öneri sunmadığını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump, ABD’yi İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekmiş ve İran’a ekonomik yaptırımları yeniden başlatmıştı. Trump, anlaşmanın Tahran’ın Ortadoğu’daki faaliyetlerini de kapsamasını istiyordu. Tahran da bir yıl sonra ABD’nin bu hamlesine anlaşmanın öngördüğü nükleer kısıtlamaları ihlal etmeye başlayarak karşılık vermişti.