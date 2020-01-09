İran saldırısının ardından Trump’tan açıklama





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İRAN'IN FÜZE SALDIRILI MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI ABD'DEYDİ BUGÜN… HERKES, SALDIRININ ARDINDAN BİR AÇIKLAMA YAPACAĞINI DUYURAN BAŞKAN TRUMP'IN YENİ HAMLESİNİN NE OLACAĞINI TARTIŞTI… TRUMP ŞU AN O AÇIKLAMAYI YAPIYOR… HEP BİRLİKTE DİNLİYORUZ… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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