İran sınırında korkutan bir deprem daha (Son depremler)

Türkiye-İran sınır bölgesinde depremler devam ediyor. Bugün saat 13.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar meydana gelirken, bölgede korkutan bir deprem daha oldu.

Saat 17.55’te sınır bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER