İran’a suikast Erdoğan’ı zora sokar





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Haftanın son günü bölgemizi çok karıştıracak bir suikast olayı ile uyandık. İran'ın en önemli komutanlarından biri olarak kabul edilen Kudüs ordusu komutanı Kasım Süleymani Amerikanın attığı bir güze ile öldürüldü. Süleyman ile bilikte olan Haşdi Şabi milislerinin komutan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ile 7 de asker can verdi. Suikast bölgeyi bir anda karıştırdı. Amerika "Irak Büyükelçiliğimize saldıranlara bir ders vermeden yapamazdık" açıklaması yaparken Tahran ise "Bunun intikamı alınacak" dedi. Bu suikastın bölgede büyük kargaşa çıkaracağı kesin, ama bizim merak etmemiz geren Türkiye'ye nasıl yansıyacağı olmalı. Erdoğan Libya'ya asker gönderme operasyonu ile tam dikkatleri üzerine çekmişken ve bunun nemasını hesaplarken, bunu bastıracak biçimde ortaya çıkan bu olay karşısında ne yapacaktır? İran Amerika arasında yaşanacak çok sıcak gelişmelerde sarayın alacağı tavır çok önemlidir. Libya'ya asker gönderilmesi aşamasında sınırlarımızda yaşanacak bir sıcak çatışma Türkiye'nin asla hayrına olmayacaktır. Bunun yanısıra zaten dünyada da tepki ile karşılaşan Libya'ya asker gönderme kararı bir anda aleyhimize dönmüş bir ateş topu haline gelebilir. Hamaney, Trump çekişmesi Pentagon'un bölgeye binlerce asker yığması 2020'yi daha ilk günlerden cehenneme çevirebilir. AKP iktidarı ise bu konularla baş edemeyecek kadar çaresizlik içinde. Ekonomi kötü, iç dengelerde ciddi hasar var, dış politika tamamen çökmüş durumda. Erdoğan kendi geleceği için de bir an önce demokrasi ve hukuk düzenine dönmek zorundadır. Ucube başkanlık sisteminin foyası çok çabuk ortaya çıktı. Bu garip sistemle yürümeye çalışmak Erdoğan'a da ağır haz-sar verecektir. O halde aklın yolunu kullanıp tez elden parlamenter demokrasiye geçilmesi herkesin hayrınadır