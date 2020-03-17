İran’da 103 yaşındaki hasta Corona virüsünü yenerek taburcu oldu

İran’da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının Corona virüsü teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

TABURCU EDİLDİ

Doktor Danayi, “Yaklaşık bir hafta önce korona virüsü teşhisi ile Simnan’da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

988 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran’da Sağlık Bakanlığı, Corona virüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı. İHA

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