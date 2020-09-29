İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na saldırı: 3 ölü

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker öldü, 1 asker yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesinde saat 16.00 sularında bir otomobilden Devrim Muhafızları Ordusu'na ait seyir halindeki 2 araca ateş açıldı.

Saldırda 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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