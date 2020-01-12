İran’da dikkat çeken görüntüler!

İran tarafından ‘yanlışlıkla’ düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

HAMANEY POSTERİ YIRTILDI

Rejimi protesto eden eylemciler, “Yalancılar istifa”, “Diktatöre ölüm” ve “Fitneci sizsiniz” sloganları attı. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, eylemcilerin duvara yapıştırılan Ali Hamaney posterini yırtarak yere attıkları görüldü.

İRAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüntü yayınladı. Zelenski, görüntüde yaptığı konuşmasında, İran yönetiminin Ukrayna´dan ve Ukrayna halkından özür dilediğini, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ettiğini ve tazminat ödeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

İran yönetimi, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını ‘insani bir hata’ sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü itiraf etmişti. (DHA)

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