İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) – İran'ın Kum eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi.
İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, öğle saatlerinde Selefçegan sanayi bölgesinde bulunan bir çelik fabrikasındaki metal eritme fırınında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiği, toplamda 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Meydana gelen yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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