İran’da günlük can kaybı sayısı 800’e ulaşabilir

İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji ve Araştırma Birimi Müdür Yardımcısı Ferid Necefi, ülkede artan corona virüsü salgında günlük ölü sayısının 800’e ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji Ve Araştırma Birimi Müdür Yardımcısı Ferid Necefi, Sağlık Bakanı Said Nemeki’ye salgına ilişkin gönderdiği bilgilendirme raporunda, ülke genelinde günlük can kaybı sayısının 800 kişiye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Necefi, Sağlık Bakanı Nemeki’ye gönderdiği raporda ülke genelinde etkisi artan corona virüsünün delta mutasyonu nedeniyle acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Necefi, Sağlık Bakanı Nemeki’ye Muharrem ayında düzenlenen yas ve matem törenlerine kısıtlama getirilmesini istedi.

Necefi, “Corona virüsü salgınında delta mutasyonu daha hızlı yayılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ülkedeki delta mutasyonunun daha hızlı yayıldığını ve ölüm oranını arttırdığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Necefi, salgında mevcut durumun devam etmesi halinde daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunarak, “Bu haliyle salgının devam etmesi durumunda günlük ölü sayıları 800’ü bulabilir” ifadesini kullandı.

İran’da son 24 saat içerisinde 568 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken, 39 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 320 bin 266’a ulaştığı İran’da 96 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

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