İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi

ANKARA (AA) – İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

– Şu ana kadar 11 bin 679 kişi iyileşti

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.